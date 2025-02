Fallece Brian Murphy, el inolvidable George Roper, a los 92 años

Brian Murphy, el famoso actor británico conocido por darle vida a George en las series de los 70 Un hombre en casa (Man about the house) y Los Roper (George and Mildred), fallece a los 92 años en su casa de Kent, Reino Unido, tal y como ha comunicado la BBC.

Nacido en 1932 en la Isla de Wight, la carrera como actor de Murphy comenzó en los 50 al convertirse en miembro pionero del Theatre Workshop, un proyecto que trataba de modernizar el teatro y llegar a la audiencia perteneciente a la clase trabajadora.

No fue hasta la serie Un hombre en casa (1973) que la carrera de Brian no despegó. Esta comedia que narra la vivencia de un hombre y dos mujeres compartiendo piso tuvo tal éxito que se realizó un spin off titulado Los Roper, dónde Brian Murphy le daba de nuevo vida a George Roper.

Brian Murphy y Yootha Joyce | Cordon Press

Con la noticia de su muerte, su amigo y agente Thomas Bowington ha rendido homenaje a Murphy recordándole como un hombre alegre y profundamente bondadoso, y haciendo hincapié en su gran talento y humanidad. Por otro lado, su esposa, Linda Regan ha dado un comunicado donde expresaba su amor hacia Brian "Tuve la suerte de haber encontrado a mi alma gemela en mi vida. Brian, a quien amaré por siempre".