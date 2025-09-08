ElliQ, el robot que inicia conversaciones para evitar la soledad no deseada

La soledad no deseada es un problema que afecta al 20% de la sociedad, esto puede afectar a todas las edades, aunque la sufren especialmente las personas mayores y curiosamente también las personas más jóvenes.

La preocupación por el problema de la soledad crece cada vez más ante una sociedad cada vez más envejecida y ya son numerosas asociaciones quienes tratan de ayudar a paliar este problema, también la tecnología se ha convertido en una gran aliada para luchar contra la soledad no deseada, desde aplicaciones como Vermut, para conocer gente y socializar, hasta robots inteligentes algunos con forma de robot, otros con forma de loro o esta nueva propuesta de ElliQ que es tiene forma de lámpara y Tablet.

Desarrollado por Intuition Robotics está pensada al igual que otros robots similares como apoyo y asistencia, además de hacer compañía. Sin embargo, quizá lo que más destaca de esta Inteligencia Artificial respecto a otras similares es que ella misma inicia conversaciones y propone actividades al usuario, no espera a recibir órdenes.

ElliQ | ElliQ

Su diseño exterior está pensado para estar en una mesa, ya que es una pequeña lámpara junto a una Tablet, también es fácil de usar para aquellos usuarios que no manejan bien las tecnologías, siendo un dispositivo sencillo.

La IA de ElliQ va aprendiendo también junto a su usuario, identifica la voz y el estado de ánimo y adapta las respuestas. También tiene otras funciones más básicas como realizar y recibir llamadas y videollamadas, recordatorios de medicación y citas médicas o juegos para estimular el cuerpo y la mente. Por otro lado, también ayuda a los cuidadores y familiares a tener información actualizada sobre el usuario. De momento ElliQ solo puede comprarse en los Estados Unidos.

