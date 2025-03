Castilla-La Mancha oferta viajes para mayores de 55 años en 277 destinos nacionales e internacionales

El programa de Turismo Social 2025 de Castilla-La Mancha, bajo el lema El mundo a tu alcance, beneficiará a más de 700.000 mayores de 55 años residentes en la región --o que pertenezcan a las casas regionales-- y abarcará 277 destinos nacionales e internacionales, incluyendo cruceros, que se podrán realizar con un acompañante al que no se le exigirá requisito de edad.

Así lo ha confirmado este jueves la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha destacado cómo se ha dado "un giro de tuerca" al turismo social bajando la edad del programa "para que el disfrute, el ocio y el turismo esté al alcalde de todos".

Además, ha explicado que el objetivo es que sea "accesible y de calidad" y que "esté al alcance de todos los bolsillos y todos los gustos". Para ello, se han incluido "destinos muy enriquecedores" a nivel nacional e internacional, así como los cruceros, "que era una petición de los centros de mayores", confiando en que sea "del agrado" de todos los mayores de Castilla-La Mancha.

La previsión es que haya más de 1.800 salidas a lo largo de todo el año, ha indicado la consejera, que ha agradecido el trabajo de todos los operadores implicados en estos viajes.

Los interesados podrán informarse sobre el programa --que se puede solicitar desde este mismo jueves-- a través de los folletos que se han preparado y que se difundirán en los ayuntamientos, en los 52 centros de mayores de la Comunidad Autónoma, en las delegaciones de la Junta --en formato digital y físico--, y en las residencias de mayores.

Viajes El Corte Inglés, Nautalia, Halcón Viajes, b the Travel, Camino Senior, Viajes Cibeles y Viajes IAG7 son las compañías que participan en el programa, que en total incluye 93 rutas nacionales, 171 internacionales y 13 cruceros, marítimos y fluviales. Entre los destinos peninsulares, se podrá visitar la Mariña lucense, la Ribeira Sacra, el Algarve o el norte de Portugal; así como Canarias.

En el apartado de destinos internacionales se podrá ir a Alemania, Italia, Tailandia, Canadá o Nueva York, mientras que los cruceros tienen como destino el Mediterráneo, los fiordos noruegos, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, entre otros.

Llegar a mucha más gente

Además, el presidente de la autonomía, Emiliano García-Page, ha asegurado que en esta edición se "ofrece más variedad, se va a llegar a mucha más gente y nosotros nos permitimos incluso ensayar otras experiencias" que harán que sean "miles y miles los beneficiarios" de este programa, al que tendrán que contribuir económicamente "de una manera razonable".

De hecho, ha comentado que el programa está "funcionando muy bien" y se ha mostrado "convencido de que va a tener éxito este año, como los anteriores", al sumar al ejercicio actual esa "oferta todavía más amplia y más potente".

García-Page ha asumido que la actual es "una sociedad que no sólo no abandona a los mayores sino que además considera que tienen que seguir siendo partícipes en todos los sentidos". "Lo que hacemos es simple y llanamente dar sentido a la vida después del trabajo", ha destacado, avanzado que esta oferta "no será ni la última ni la más amplia. Iremos a más si se puede".

Durante el acto, el presidente de la Unión Nacional de Agencias de Viajes, José Luis Méndez, ha tomado la palabra para asegurar que este programa "va a cumplir totalmente todas las expectativas", agradeciendo al presidente regional y a la Administración que hayan "apostado" por el turismo, así como la labor de las siete empresas que participan. "Es para felicitarnos todos", ha subrayado.

Proyecto piloto personas con discapacidad intelectual

Por otro lado, el proyecto piloto de turismo social para personas con discapacidad intelectual del Gobierno de Castilla-La Mancha dará comienzo en los próximos meses de abril y mayo, tal y como ha avanzado Page este mismo jueves.

Según ha manifestado, este Ejecutivo no se resigna a que "tener una discapacidad impida a la gente hacer vida inclusiva", por lo que este proyecto piloto atenderá a esas personas "que necesitan unas condiciones especiales y una asistencia diferente".

"Nos hace mejores personas a todos poder ayudar a que la gente haga lo que haría si no tuviera una limitación", ha subrayado durante el acto de presentación del programa de Turismo Social 2025, celebrado en Toledo, donde se ha mostrado convencido de que esta experiencia "saldrá muy bien".

Este proyecto se realizará en colaboración con Plena Inclusión y permitirá que las personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años de la región puedan conocer los espacios naturales, culturales y artísticos más importantes de Castilla-La Mancha en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad, y acompañados de profesionales especializados.