Bob Dylan se apunta a TikTok

Bob Dylan, el músico, compositor, cantante, poeta y pintor estadounidense ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, acaba de abrir una cuenta en TikTok, la plataforma de vídeos de origen chino que está al filo de desaparecer de Estados Unidos.

"Siempre a contracorriente", señala el titular de uno de los medios que informan de la cuenta verificada y oficial de TikTok abierta el jueves por el autor e intérprete de Blowin in the Wind, The Times They Are A-Changin y otras muchas canciones creadas a lo largo de más de 60 años.

Dylan, de 83 años, ha colgado ya su primer video en la cuenta que puede cerrar, como todas las de TikTok, en EE.UU. el próximo domingo, a no ser que el Tribunal Supremo diga lo contrario.

En el vídeo se recogen imágenes de diversas épocas de la carrera de Dylan y suenan temas como Like a Rolling Stone, Knockin on Heaven's Door y Hurricane.

La cuenta bobdylan tiene más de 41.000 seguidores y ha recibido más de 132.,000 me gusta.

Una ley aprobada en 2024 reclama a TikTok la desvinculación de ByteDance, su matriz china, para seguir operando en EE.UU. o de lo contrario quedará prohibida el 19 de enero de 2025.

La Administración federal justifica esta medida como protección ante posibles riesgos para la seguridad nacional.

El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, pues podría contravenir la Primera Enmienda constitucional, que garantiza entre otros derechos la libertad de expresión.