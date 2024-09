El bailaor Antonio Canales anuncia su retirada en 2025

El bailaor sevillano Antonio Canales ha anunciado este viernes que el espectáculo que estrenará en 2025 será el último de su carrera, a sus 62 años, tras más de 40 años recorriendo escenarios de todo el mundo.

En una entrevista en 7TV recogida por EFE el Premio Nacional de Danza en 1995 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2020 ha dicho que, aunque todavía no lo ha comentado con su familia o su representante, ha decidido "preparar para el año próximo la despedida", con una gira que se llamará Fin de fiesta.

Ha señalado que será "un hasta pronto, feliz, sin nada de traumas", para bromear con que no será como la despedida de Miguel Ríos, "yendo y viniendo". "Si me voy, no vuelvo", ha espetado.

Una vez que termine la gira, que durará más de un año, ha indicado que escribirá, dará conferencias o irá “a algunos programas de televisión”, pero no volverá a actuar en un escenario.