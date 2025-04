Así es el corto de Sergi González y Diego Pérez que habla sobre personas mayores y relaciones familares

Sergi González y Diego Pérez, presentan el próximo día 26 su nuevo trabajo, un cortometraje titulado Si no fuera por mi y protagonizado por Rosario Pardo, Raquel Guerrero y Javier Collado y Cristina Fernández como voz en off. Aunque el argumento todavía es un misterio si se sabe que en esta pequeña historia nos habla sobre relaciones familiares y personas mayores, siguiendo la rutina del protagonista que va a comer diariamente a casa de su madre. Aunque no es todo tan simple como puede parecer.

Con un equipo de 15 personas y un rodaje de tres días, Si no fuera por mi da punto final a una trilogía tras Será nuestro secreto (2018) y Como cualquier otro (2021). Estos tres trabajos tienen en común la ciudad de Almassora y las relaciones familiares como hilo conductor.

El 26 de abril a partir de las 19:30 de la tarde en la Casa de la Cultura de Almassora, este nuevo cortometraje verá la luz por primera vez, antes de iniciar su recorrido por diferentes festivales cinematográficos.