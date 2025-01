Los 80 años de Rod Stewart sin planes de jubilación

El músico británico Rod Stewart sopla 80 velas este 10 de enero arropado por su extensa familia y embarcado, según los medios, en un megayate en el Caribe, sin que se le pase por la cabeza la idea de jubilarse.

La edad no ha rebajado el ritmo frenético que lleva el carismático rockero al encarar la nueva vuelta al sol con una agenda repleta de proyectos.

Cercano y encantador, como le definen quienes lo han tratado, el autor de clásicos como Maggie May sigue luciendo una imagen calcada a la de hace décadas: atuendos estridentes, pantalones ceñidos de tartán y su inconfundible cabellera cardada de mechas rubias por la que no parecen pasar los años.

Con más de 120 millones de álbumes vendidos a lo largo de su longeva carrera, Stewart continúa imparable en lo laboral aunque le empieza a apetecer tocar en lugares de capacidad reducida, en ambientes "más íntimos", según admitía recientemente.

En un mensaje colgado en su cuenta de Instagram el pasado noviembre, el crooner londinense revelaba que si bien la gira europea y norteamericana que le mantendrá ocupado en 2025 marcará, para él, el final de los tours a gran escala, no tiene "ningún deseo de retirarse".

Los 80 le pillan todavía "en forma, con la cabeza llena de pelo" y aún es capaz de correr "100 metros en 18 segundos". Por algo mantiene una rutina deportiva gracias a un preparador personal desde hace 30 años.

En su agenda de 2025 figuran, entre otros, los compromisos de su tour One Last Time, su regreso a Las Vegas y un concierto programado para este verano en Glastonbury en el escenario reservado a las "leyendas", 23 años después de su última actuación en el icónico festival británico.

El autor de éxitos como Da Ya Think I'm Sexy?,You're In My Heart o Hot Legs pertenece al Paseo de la Fama del Rock & Roll estadounidense y fue nombrado Caballero del Imperio Británico por la reina Isabel II en 2016.

Con motivo de su cumpleaños, Stewart ha hablado con varios medios locales sobre la mortalidad. En este sentido, el artista ha asegurado que no tiene miedo a la muerte y planea seguir por aquí "otros 15 años más".

Tras haber superado a lo largo de su vida dos cánceres -de próstata y tiroides-, siente ahora que "sus días están contados" y es mucho más consciente de su salud que nunca.

80 velas por todo lo alto

Según revela la prensa local, el artista se ha embarcado junto con miembros de su extensa familia -tiene ocho hijos con 5 mujeres diferentes- en diez días de festejos a bordo de un yate de lujo por el Caribe.

Según el tabloide The Daily mail, en el súper yate está su actual esposa, la fotógrafa Penny Lancaster, de 53 años, sus hijos Alastair Wallace, de 19 años, y Aiden Patrick, de 13, y otra de las hijas del músico, Kimberly Stewart, de 45 años.

También se han unido, entre otros, su hijo, Sean Stewart, de 44 años, y su novia, Julia Stambler así como las hijas del artista, Ruby, de 37 años, y Renee, de 32, con sus parejas y Liam Stewart, de 30, con su mujer, Nicole Artukovich, embarazada de su segundo hijo.

La lujosa embarcación, que llegó a San Bartolomé el martes por la mañana, cuenta con una tripulación completa que incluye tres chefs que se ocupan de las "necesidades y restricciones dietéticas de todo el mundo" mientras la familia se pasea entre isla e isla, de acuerdo con el diario.

Además, el yate está equipado con un salón de belleza, un gimnasio, un hamam, una piscina y un helipuerto.

El mencionado diario cita una fuente del entorno del cantante que asegura que la extravagancia "le costará millones a Rod", quien habitualmente, según esto, tiene "fama de tacaño, pero no esta vez".

El motivo, al parecer, es que el cantante "considera que ha llegado el momento de unir a su familia para su gran cumpleaños" sobre todo porque "muchos de ellos se han enzarzado en batallas durante años y el cantante quiere que a partir de ahora todo sea armonioso".