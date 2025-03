La mayoría de ellos ni si quiera tiene acceso a internet. Nunca han utilizado un ordenador y el único motivo por el que tienen un teléfono móvil es para poder hacer y recibir llamadas. Por eso, no es de extrañar que cuando les piden que saquen una cita por internet no sepan ni por donde empezar. Y lo que en teoría debería ser un sencillo trámite se convierte en un camino lleno de obstáculos.

A las puertas de una oficina de Seguridad Social nos encontramos con Ángela y José: están esperando a que sea la hora para poder entrar a su cita. "Mi marido llamó catorce o quince veces", nos cuenta ella. Saben que una opción - quizás más rápida - hubiera sido pedir cita por internet. Pero cuando nos enseñan su móvil, nos lo dicen todo. "Míralo, nada nada.. es que nada. A las mayores ya nos tienen abandonados", explica con impotencia. No saben pedir cita a través de la web, les resulta totalmente imposible. "Y para colmo", continúa José, "cuando consigo que me cojan el teléfono es una máquina quien responde". Admite que fue incapaz de aclararse con ella.

Obligados a pedir cita por internet

Esto no es algo puntual. Según una encuesta que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado sobre el edadismo, al 48,1% de los mayores de 65 años les han obligado a pedir cita por internet y no saben cómo hacerlo. "Lo más moderno que conocí fue el Fax", nos dicen con algo de ironía. La solución más habitual, coinciden la mayoría, es pedir ayuda a un familiar. Y en ocasiones, hasta a ellos les resulta complicado. "Aquí te explican los ocho pasos que tienes que seguir y después ellos te llaman. Todo esto para pedir cita en la Seguridad Social", cuenta con un papel en la mano una hija que viene a acompañar a su madre a las oficinas.

"¿Dónde está la ayuda a los mayores de 65 años?"

Otro de los datos relevantes en esta encuesta del CIS, es que la mayoría, concretamente el 54%, ha percibido disgusto o impaciencia cuando hacen gestiones por no entender bien lo que le están explicando. "La cita previa, como yo no me manejo en internet, me dicen que llame por teléfono a las 7 y media de la mañana", nos cuenta una de las afectadas a la salida del edificio de la Seguridad Social. "¿Dónde está la ayuda a los mayores de 65 años? Estamos hasta las narices", explica con impotencia. Asegura que ha dicho no entender lo que le estaban diciendo y que la actitud de los trabajadores hacia ella no ha sido la esperada.

La brecha digital sigue siendo una realidad que afecta muchos de ellos. Mayores de 65 años que se sienten frustrados, cansados de las continuas dificultades que tienen: para hacer gestiones en el banco, para hablar con su seguro, hacer trámites sanitarios o como es este caso, para pedir cita en la administración pública.