Las personas polimedicadas alcanza el 30% en mayores de 65 años

El Ministerio de Sanidad ha publicado un informe basado en los resultados de la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP) correspondientes al año 2023. El informe, Utilización de fármacos crónicos en personas polimedicadas de 65 y más años, analiza sobre todo los distintos usos de y cómo afecta la medicación múltiple o polimedicación en edades avanzadas.

Una persona polimedicada es aquella que tiene que tomar 5 o más fármacos para sus tratamientos crónicos durante un mismo año. Se considera un medicamento crónico si la administración es sostenida en más de 6 meses.

Los datos de este documento señalan que casi el 30% de las personas mayores de 65 años en España, concretamente un 29,7%, son personas polimedicadas. Porcentaje que va aumentando considerablemente según aumenta la edad de envejecimiento llegando a casi el 45% entre el grupo de 45 a 94 años. Aunque curiosamente, en el grupo de mayores de 95 la prevalencia vuelve a descender al 30%.

Los fármacos más utilizados de forma crónica por al menos el 50% de las personas son los de antiúlcera péptica (más del 70 %), los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los diuréticos, aunque estos aumentan su prevalencia al más del 50% en los mayores de 95 años en esta franja también se consumen hasta 4,5 veces más los fármacos antidemencia. También entre las edades de 65 a 74 años destacan los antidiabéticos (40%).

En cuanto a sexos, la diferencia no es mucha, pero las mujeres presentan un mayor porcentaje en cuanto a polimedicación llegando al 30,9% frente al 28,3% de los hombres. En cuanto a la utilización de fármacos, las mujeres usan un mayor porcentaje los relacionados con patologías óseas, tiroides o analgésicos. En cambio los hombres utilizan más los urológicos, antidiabéticos, cardiovasculares y broncodilatadores.

Según Sanidad, estos hallazgos refuerzan la necesidad de avanzar en estrategias para usar de forma racional la medicación en personas mayores integrando además el enfoque de género y edad.