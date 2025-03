Una nueva guía recomienda una terapia combinada para las migrañas episódicas agudas

El Colegio Americano de Médicos (ACP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha desarrollado nuevas recomendaciones para el tratamiento de la migraña episódica aguda en adultos no gestantes en entornos ambulatorios.

El ACP evaluó los tratamientos farmacológicos con eficacia comprobada para el tratamiento de la migraña utilizando la mejor evidencia disponible sobre la efectividad comparativa de beneficios y perjuicios, los valores y preferencias de los pacientes, y la evidencia económica para priorizar los tratamientos más eficaces. La nueva guía se publica en Annals of Internal Medicine.

En su directriz, el ACP hace dos recomendaciones. Por una parte, recomienda que los médicos agreguen un triptán a un medicamento antiinflamatorio no esteroide para tratar la migraña episódica aguda de moderada a severa en entornos ambulatorios para adultos no embarazadas que no responden adecuadamente a un medicamento antiinflamatorio no esteroide.

Por otra parte, sugiere que los médicos agreguen un triptán al acetaminofeno para tratar la migraña episódica aguda de moderada a severa en entornos ambulatorios para adultos no embarazadas que no responden adecuadamente al acetaminofeno.

El ACP también brinda orientación a los médicos para que consideren aconsejar a los adultos no embarazadas que comiencen el tratamiento para la migraña aguda lo antes posible después de su aparición utilizando una terapia combinada: un triptán con un AINE o un triptán con acetaminofeno.

La migraña se caracteriza por episodios recurrentes de cefalea de intensidad, generalmente moderada a intensa, que duran de 4 a 72 horas, con o sin alteraciones sensoriales, generalmente pulsátiles y a menudo acompañadas de náuseas, vómitos o aversión a la luz o al sonido. Esta afección sigue estando infradiagnosticada y sin tratamiento. El ACP publicó recientemente una guía complementaria, Prevención de la migraña episódica mediante tratamientos farmacológicos en entornos ambulatorios", que aborda nuevas recomendaciones para la prevención de la migraña episódica en adultos no embarazadas.

En dicha guía, el ACP priorizó los tratamientos basándose en la evidencia económica, los valores y preferencias del público y de los pacientes, ya que los beneficios y los perjuicios de los tratamientos evaluados estaban equilibrados. Sin embargo, para el tratamiento de la migraña, el ACP priorizó la combinación de un triptán y un AINE o acetaminofén porque los beneficios superaban los perjuicios en comparación con otros tratamientos farmacológicos.

El ACP también publicó recientemente Incorporating Economic Evidence in Clinical Guidelines, que es un marco para estandarizar el enfoque para identificar, evaluar y considerar la evidencia económica en el desarrollo de las pautas clínicas del ACP, en reconocimiento de la aceleración de los costos de la atención médica y el impacto en los pacientes.