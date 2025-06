Las mujeres tienen casi el doble de probabilidad de sufrir reacciones adversas a un medicamento, una situación que se deriva de la "clásica exclusión" de las mujeres en los ensayos clínicos para luego extrapolar los resultados obtenidos en hombres, sin tener en cuenta las diferencias biológicas, tal y como han explicado las especialistas en Farmacología Clínica María Isabel Lucena González y Encarnación Blanco Reina.

"Los retos nacen de las deficiencias, sobre todo de la clásica exclusión de las mujeres en los ensayos clínicos, algo que se justificaba fundamentalmente por el temor de riesgos fetales en caso de embarazo. También se sustenta en la variabilidad y complejidad que introducen los ciclos hormonales femeninos, así como en la denominada 'medicina bikini', modelo simplista según el cual la salud de las mujeres sólo difiere de la de los hombres en las partes del cuerpo que cubre un bikini, es decir, sus órganos reproductores", han comentado.

Como consecuencia de las lagunas generadas por esta circunstancia, las mujeres son más propensas a sufrir más reacciones adversas a medicamentos, así como a experimentar ciertos problemas e incluso diferencias en la eficacia.

De hecho, las mujeres tienen una mayor tasa de dependencia, somnolencia y caídas relacionadas con las benzodiacepinas; una mayor frecuencia de mialgia, diabetes de nueva aparición o daño hepático por las estatinas; y más ganancia de peso y alteraciones hormonales en el caso de los fármacos antipsicóticos.

Las doctoras Lucena y Blanco han señalado que existen retos pendientes en "prácticamente todos los niveles", incluyendo la investigación preclínica hasta la selección del medicamento y su dosis en la consulta, además de observar desigualdades en la participación de los pacientes en los ensayos clínicos y en el análisis desagregado de los datos.

Es por ello por lo que la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) ha reclamado la eliminación de la brecha de género existente en investigación, desglosar "correctamente" los resultados, profundizar en las causas de las diferencias en función del sexo a lo largo de la vida, y sensibilizar a los estudiantes y profesionales sanitarios para que conozcan mejor estas diferencias.

Tras ello, ambas expertas han recordado que el sexo es un factor que condiciona de forma "muy relevante" en la fisiología en la enfermedad, y en el manejo y respuesta a los medicamentos, mientras que el género suele tener una mayor influencia en el consumo de medicamentos a través del estilo de vida, los niveles de automedicación y otros factores distintos a los biológicos.

El papel del especialista en farmacología clínica

Por otro lado, las doctoras Blanco y Lucena han destacado que la labor del médico especialista en Farmacología Clínica consiste en evaluar el balance beneficio-riesgo de los medicamentos en las personas, tanto población general como subgrupos específicos y pacientes individuales.

"Fomentar un uso razonable e individualizado de los fármacos está enraizado en su formación y desempeño profesional. Las aportaciones específicas estarían vinculadas a su papel en el diseño y evaluación de ensayos clínicos, en los estudios de utilización de medicamentos centrados en las diferencias en función del sexo/género, en sus responsabilidades sobre la gestión del medicamento, en la difusión de estos temas y en la formación, tanto de grado como de posgrado y formación continuada", han manifestado.

Concurso por el día mundial del medicamento

Con motivo del Día Mundial de la Medicación Inteligente, celebrado el pasado 5 de mayo, la International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) ha organizado un concurso internacional de pósteres, que en esta ocasión ha tenido como vencedoras a Leonor Amador y Marina Gamero, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, quienes han presentado un trabajo titulado 'Blowing up pharMANcology' (Haciendo estallar la farmacología centrada en hombres, según su juego de palabras).

Este póster ha sido realizado en formato cómic y muestra las diferencias entre sexos en los distintos procesos farmacocinéticos, además de reivindicar una mayor participación de las mujeres en la investigación y el desarrollo de los medicamentos.

Un equipo investigador malagueño también ha presentado un póster titulado 'Sex differences in Drug-Induced Liver Injury: Same pills, different thrills' (Diferencias por sexo en el daño hepático por fármacos: mismas pastillas, efectos distintos), que ha alcanzado el tercer puesto de la categoría póster científico, por su "excelente" revisión de la influencia del sexo y género en el daño hepático inducido por fármacos.