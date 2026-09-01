España revalida su liderazgo mundial en donación de órganos con 53,2 donantes por millón de habitantes

El país aportó el 23 % de los donantes de la Unión Europea y el 5 % de los registrados en todo el mundo, pese a representar únicamente el 11 % de la población europea y el 0,7 % de la población mundial. Así lo recoge el último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, gestionado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), y publicado en la 'Newsletter Transplant' del Consejo de Europa. España mantiene de esta manera su posición como líder mundial en donación de personas fallecidas desde hace más de tres décadas.

Crece el número de trasplantes en todo el mundo

La tasa española de 53,2 donantes por millón de habitantes se situó por delante de la registrada por Estados Unidos, con 47,7 donantes p.m.p.; Islandia, con 37,5, y otros países europeos. "No hay ningún país del mundo que registre la tasa española con más de 53 donantes por millón de habitantes. Para que nos hagamos una idea, esto duplica la media de donación de órganos en la Unión Europea", ha celebrado la directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil. En cuanto a la actividad trasplantadora, España realizó 6.336 trasplantes de órganos en 2025, lo que supone una tasa de 132,3 trasplantes por millón de habitantes. Esta cifra solo fue superada por Estados Unidos, que alcanzó los 143,7 trasplantes p.m.p., con un total de 49.920 procedimientos. España también destacó por su elevada actividad en determinados tipos de trasplantes. El país se situó en primera posición mundial con 4.000 injertos renales y 556 pulmonares realizados en 2025. "España alcanza la mayor tasa de trasplante renal y de trasplante pulmonar por millón de población del mundo. No hay ningún país que haya alcanzado la tasa", ha señalado Domínguez-Gil.

La actividad trasplantadora también aumentó a nivel mundial durante 2025. En los 96 países que habían facilitado sus datos al Registro Mundial a 26 de agosto de 2026 se realizaron 183.896 trasplantes de órganos, un 4 % más que el año anterior. Estos procedimientos fueron posibles gracias a 49.169 personas que donaron sus órganos tras fallecer y a otras 54.630 que realizaron una donación en vida. La donación de personas fallecidas también aumentó, aunque lo hizo a expensas de la donación en asistolia, mientras que la donación en muerte encefálica se redujo. El número de donantes en asistolia pasó de 13.366 en 2024 a 14.865 en 2025, un incremento del 11 % que representa el 30 % de todos los donantes fallecidos del mundo. En 2025, España volvió a ser también el país con mayor actividad trasplantadora a partir de donantes en asistolia, con una tasa de 63,5 trasplantes por millón de habitantes, frente a los 46,7 de Estados Unidos y los 39,7 de Bélgica.

La donación y el trasplante alcanzan máximos en la UE

La actividad de donación y trasplante en la Unión Europea volvió a alcanzar máximos históricos en 2025. En total, se registraron 11.044 donantes fallecidos y 3.653 donantes vivos, mientras que se realizaron 32.816 trasplantes de órganos. La donación aumentó cerca de un 2 % respecto a 2024 y la actividad trasplantadora lo hizo en algo más de un 1 %. Pese a esta evolución, la ONT recuerda que 53.343 pacientes permanecían en lista de espera para recibir un trasplante de órgano en la UE a 31 de diciembre de 2025. Según los datos del Observatorio Mundial, en la Unión Europea fallecieron nueve pacientes cada día mientras esperaban un trasplante.

América Latina, región con la que España colabora desde hace más de 20 años, también registró avances durante 2025. La actividad trasplantadora aumentó un 5 %, mientras que la región alcanzó los 6.366 donantes fallecidos, una tasa de 10,5 por millón de habitantes y un incremento del 6 % respecto al año anterior. En total, se realizaron 18.301 trasplantes de órganos, con una tasa de 30,1 por millón de habitantes.