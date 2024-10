Un estudio hace una revisión de las sociedades animales y muestran lo que pueden enseñar sobre el envejecimiento

Los ciervos rojos pueden volverse menos sociables a medida que envejecen para reducir el riesgo de contraer enfermedades, mientras que los gorriones domésticos más viejos parecen tener menos interacciones sociales a medida que sus compañeros mueren, según una nueva investigación que muestra que los humanos no son los únicos animales que cambian el comportamiento social a medida que envejecen. Estas son algunas conclusiones de una publicación de una colección de 16 estudios, incluidos seis de la Universidad de Leeds (Reino Unido), como parte de un número especial de Philosophical Transactions of the Royal Society, que investiga el envejecimiento y la sociedad en el mundo natural .

Así, un estudio sobre ciervos rojos muestra que, a medida que las hembras mayores se vuelven cada vez menos sociables, se reduce la competencia y el riesgo de infección por parásitos. El estudio utilizó datos de un proyecto de larga duración que rastreaba una manada salvaje en la isla escocesa de Rum.

El doctor Josh Firth, de la Facultad de Biología de la Universidad de Leeds, editor del Número Especial, relata que si bien las investigaciones anteriores a menudo han considerado el proceso de volverse menos social con la edad, conocido como "envejecimiento social", como potencialmente negativo, estos estudios muestran que cambiar los hábitos podría de hecho traer beneficios.

"Este tipo de efectos podrían esperarse en todas las sociedades, donde los individuos podrían evitar las interacciones sociales a medida que se vuelven más vulnerables a los costos de la infección. Las poblaciones animales son una excelente manera de considerar las reglas fundamentales de cómo el envejecimiento puede moldear las sociedades", comenta Firth.

Al igual que los humanos mayores que redujeron sus interacciones sociales para evitar infecciones como la de Covid-19 ("protegiéndose" durante la pandemia en 2020 y 2021), las hembras mayores menos sociables tienen menos probabilidades de contraer ciertas infecciones parasitarias.

"Los animales salvajes proporcionan un buen sistema modelo para considerar los costos y beneficios de cambiar el comportamiento social con la edad y, en este caso, pueden proporcionar un ejemplo de individuos que envejecen y reducen sus conexiones sociales para evitar enfermedades", agrega el doctor Firth.

Esta edición especial es una colaboración internacional y analiza cómo envejecen los individuos de diferentes especies, cómo esto afecta sus interacciones sociales y qué significa para sus sociedades.

"Dado que el envejecimiento es un proceso universal y todos los animales viven en algún tipo de contexto social, los temas que analizamos en detalle pueden tener implicaciones de gran alcance. La esperanza es que al comprender la diversidad del envejecimiento y la sociabilidad en muchas especies diferentes, podamos arrojar luz sobre los procesos que gobiernan nuestra propia sociedad en una época en la que comprender el envejecimiento es particularmente importante", afirma el doctor Greg Albery, del Trinity College de Dublín (Irlanda), coeditor del número especial.

Incluso el gorrión, un pájaro de jardín muy común, cambia su comportamiento social a medida que envejece, según otro artículo de la colección. "Nuestro estudio es uno de los primeros en sugerir que las aves, al igual que los mamíferos, también reducen el tamaño de su red social a medida que envejecen. En concreto, la cantidad de amistades y la importancia que tiene un ave para la red social más amplia disminuyen con la edad", afirma el coautor de esta investigación, el doctor Jamie Dunning.

Los resultados pueden deberse a que los amigos de los mismos grupos de cohorte mueren a medida que envejecen y a que a las aves mayores les cuesta más hacer amistades con menos individuos de la misma edad con los que establecer vínculos. Por el contrario, los beneficios de las conexiones sociales pueden ser menores que para los individuos más jóvenes, que pueden llegar a depender de esas conexiones para cuestiones como la reproducción o la información más adelante en la vida, añade Dunning.

El estudio sobre el gorrión doméstico fue dirigido por Julia Schroeder del Imperial College de Londres (Reino Unido), directora académica del estudio a largo plazo sobre el gorrión doméstico en la isla inglesa de Lundy. Como ningún gorrión llega a la población de la isla remota ni la abandona, los investigadores pueden monitorear toda la población desde el nacimiento hasta la muerte y todo lo que sucede entre medio con un detalle excepcional. En el futuro, Schroeder comenta que están interesados en investigar cómo y cuándo se forman las amistades individuales.

El nuevo número especial también analiza la vida social de los insectos. La directora de la investigación, la profesora Amanda Bretman, detalla: "En los seres humanos, un entorno social deficiente puede tener el mismo nivel de impacto que el tabaquismo o la obesidad en el envejecimiento saludable. También sabemos que esto mismo es cierto para otros animales, pero la mayor parte del trabajo se centra en animales que creemos que tienen sociedades complejas, como los chimpancés o las abejas. Revisamos sistemáticamente las pruebas de que incluso en los insectos que no solemos considerar como de vida social compleja, su entorno social tiene grandes impactos en su esperanza de vida y envejecimiento".

Los estudios revelan patrones interesantes, se sorprende, mostrando que los sexos pueden responder de manera diferente, que el entorno social durante el desarrollo o la edad adulta puede tener diferentes impactos y que la edad de los socios sociales es importante.

Hoy en día se considera ampliamente que los sistemas animales están bien posicionados para desarrollar nuestra comprensión fundamental del envejecimiento de las sociedades, concluye los investigadores.