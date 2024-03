Dormir con la televisión encendida puede causar problemas de salud

A todos alguna vez nos ha pasado. Volvemos de casa después de un largo día en el trabajo y decidimos encender la televisión para distraernos. Sin embargo, cuando menos lo esperamos, nos quedamos dormidos. Para algunos, esta práctica puede llegar a resultar reconfortante ya que les ayuda a conciliar el sueño. Incluso, otros la consideran como un medio de compañía. Sin embargo, este acompañante tecnológico puede conllevar verdaderos riesgos para la salud.

Al menos, así lo ha confirmado un estudio del departamento de Neurología de la Northwester University Feinberg School Medicine of Chicago, en Estados Unidos. Publicado en la revista The Proceeding of the National Academy of Sciencies(PNAS), esta investigación ha concluido que la televisión puede intervenir severamente en los ciclos naturales del sueño, dificultando la entrada de fases más profundas que suponen el verdadero descanso del cerebro. La razón, de acuerdo con los expertos, reside en la luz y el sonido emitidos por el dispositivo tecnológico.

Dormir con los pies fuera | Pexels

Del mismo modo, afirman que dicha luz desprendida puede provocar daños severos en la función cardiovascular del organismo. En ese sentido, la interrupción del sueño, unido al aumento del estrés y la fatiga debido a la constante exposición a la pantalla durante el descanso, puede acelerar el ritmo circadiano, destinados a regular los cambios en las características físicas y mentales que ocurren durante el día. Asimismo, esa luz artificial puede incidir en la producción de melatonina, la hormona destinada no sólo a regular el sueño, sino también a proteger el sistema cardiovascular.

Como es de esperar, esto además puede tener serias consecuencias a nivel emocional. De hecho, la fatiga diurna, la fragmentación del sueño y el riesgo de desarrollar otros problemas a largo plazo son algunas de los aspectos en los que puede afectar.

Por lo tanto, la necesidad de dormir con la televisión encendida puede resultar una mala idea a la hora de conciliar el sueño. Por lo tanto, evitarlo e ir directamente a la cama a descansar con todo apagado puede resultar una opción más saludable que, a la larga, puede evitar consecuencias mayores en la salud del organismo.