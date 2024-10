El tierno vídeo de la creadora de contenidos María Reus Huang con sus abuelos haciendo de influencers: "Nunca he confesado esto en público"

María Reus Huang es una creadora de contenidos con más de 1,5 millones de seguidores en Instagram y otros tanto en TikTok. Nació en España de padre español y madre china.

La joven de 25 años subió recientemente un vídeo que ha enternecido a sus seguidores. María suele llevarse a sus abuelos por parte de madre de viaje con frecuencia, sin embargo, lo que sus abuelos no saben es que es ella la que costea todos los gastos. Como es una creadora digital les dice que no se preocupen por el dinero que los viajes están patrocinados.

En uno de sus últimos viajes María compartía emocionada el gesto que habían tenido sus abuelos con ella, puesto que se suponía que estaban en un viaje "patrocinado" decidieron ayudarle haciendo un vídeo con ella mostrando el hotel tan bonito donde se habían alojado.

Con casi dos millones de me gusta en la publicación sus seguidores no han podido evitar comentarios como "Creo que se me metió un abuelito en el ojoooo", "La mejor marca del mundo para tus abuelos eres tu", "Como representante de "la marca" quisiera extender su contrato con los abuelos y exigimos 25% más videos de abuelitos. Diles que los quiero mucho ".