El poderoso discurso de Demi Moore tras obtener su primer premio en el cine a los 62 años: "Llevo 45 años en esto"

El 6 de enero tuvo lugar la 82º edición de los Globos de Oro, donde pudimos ver como la película Emilia se alzaba con el premio a Mejor Película Musical o de Comedia, o como Wicked conseguía el Globo de Oro al Logro Cinematográfico y de Taquilla. Pero sin duda, el foco de la gala se lo llevó Demi Moore, quien a sus 62 años ha logrado su primer galardón cinematográfico por la película La sustancia.

Tras 45 años en la industria del cine con películas como Ghost, Los Ángeles de Charlie o Una proposición indecente, la actriz Demi Moore no había obtenido ni un solo premio de cine. Pese a haber recibido dos nominaciones a los Globos de Oro, no ha sido hasta esta tercera vez cuando se ha alzado con el premio a Mejor Actriz Principal por la película La sustancia.

"Oh, wow. No me lo esperaba en absoluto. Estoy completamente en shock. He estado en esto mucho tiempo, más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz. Me siento muy agradecida y honrada", ha reconocido Moore durante el discurso.

La actriz también ha contado durante su discurso de agradecimiento que hace 30 años un productor le dijo que ella no era más que una actriz palomita de maíz, es decir, una actriz que pese a participar en películas muy taquilleras nunca sería reconocida. Este comentario la persiguió durante el resto de su carrera, llegando a creérselo y haciendo que llegara al punto donde creía que lo que había conseguido hasta el momento era todo lo máximo que podía alcanzar.

Moore después relataba como la directora Coralie Fargeat la sacó de este bucle autodestructivo al ofrecerle el papel de Elisabeth Sparkle en La sustancia, donde le da vida a una veterana estrella de la televisión que tras perder su trabajo se inyecta un revolucionario producto que crea un alter ego más joven. Al recibir este papel, la actriz sintió que todavía no había llegado su momento y que podía ir mucho más allá.

Demi Moore finalizó su discurso hablando de que en esos momentos en los que no te sientes suficiente en ningún aspecto, ni inteligencia, ni físico, ni trabajo podrás ser capaz de ver todo lo que vales si dejas de compararte con el resto. Y concluía este tema diciendo "Hoy celebro este premio como el indicador de mi plenitud y del amor que impulsa, del regalo que supone hacer algo que amo y que me recuerda que sí pertenezco".