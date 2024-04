La divertida reacción de esta mujer al enterarse que será bisabuela

Con el desarrollo de las redes sociales, existen una gran cantidad de vídeos que se cuelgan en ellas y que al poco tiempo tienen reacciones por parte de personas en todo el mundo. Bromas, caídas y noticias sorprendentes. Todo ello con el objetivo de capturar la reacción del que las recibe. Uno de los más comunes son las noticias de un nuevo miembro en la familia.

En ese sentido, existen números vídeos con múltiples caras de sorpresa, sobre todo en los más mayores. Sin embargo, existen otro tipo de reacciones inesperadas pero que resultan igual de graciosas y alegres para todo aquel que las presencia. Es el caso de la abuela de la pareja de Cristina al enterrarse de que iba a ser bisabuela.

Al contrario de lo que todos los presentes esperaban, la cara de esta abuela andaluza muestra una gran confusión. Y es que desconocía el contenido del interior del regalo que le habían traído aquel día. "Ah muy bien que bueno", respondía, aun así. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta que iba a dar a continuación: "Es un termómetro". Ante la reacción tan natural, todos los presentes en la sala estallaron en risas, mientras uno de ellos aclaraba que no era eso de lo que se trataba.

"Lee lo que pone, abuela", le insisten, a lo que la abuela aclara que no lo ve bien. No es hasta que le pregunta a Cristina cuando le aclaran que se trata de una prueba de embarazo. "¡No me digas! ¡Jura!", estalla de alegría la abuela tras correr a abrazar a su nieto, mientras aún se escuchan carcajadas de los presentes de fondo aun recordando el termómetro.

Toda una reacción inesperada pero que se ha hecho viral en redes sociales. Al igual que ocurren con el resto de este tipo de vídeos, culminan con un final feliz y una alegría ante la llegada de un miembro más para el hogar.