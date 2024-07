La divertida reacción de esta mujer en su 81 cumpleaños cuando le regalan entradas para ver a AC/DC

81 años no se cumplen todos los días, por este motivo los familiares de Cath decidieron hacerle un regalo de lo más especial. Sentados en una cafetería le entregan una carta para que ella la lea con un mensaje en clave: "Feliz Cumpleaños, este es tu primer viaje a Londres, esperamos que lo pases muy bien, tenemos una gran sorpresa para ti y tienes que adivinarlo a través de esta rima. La A es por el asombroso tiempo que disfrutaremos, la C es por quién es el cumpleaños (Cath) y esperamos que tengas una gran sonrisa, la D es por desviados, porque eso es lo que todos hemos sido, la C es por el código de este mensaje que esperamos que hayas visto" señalaba la carta.

Aunque al principio Cath no parece darse cuenta hasta que los hijos y nietos le insisten... "Hay una AC..." y enseguida conecta "AC/DC" poniéndose visiblemente nerviosa y sin poder parar de aplaudir y sonreír de la emoción.

Y llegó el día del concierto donde Cath lo dio todo, ataviada por supuesto con los distintivos cuernos rojos y un sueter blanco de florecitas Cath se ganó el cariño también de algunos asistentes que se arrodillaban ante ella y a su energía.

Desde luego una vivencia familiar que ninguno olvidará