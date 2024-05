La divertida reacción de esta abuela que se tatúa por primera vez a los 83 años

La cultura del tatuaje en nuestra sociedad está cada vez más normalizada, aunque lo más habitual es que estos dibujos sobre la piel los luzcan las personas jóvenes, tampoco es raro verlo en personas con más edad, aunque lo curioso si puede ser que decidas hacerte tu primer tatuaje con 83 años como es el caso de esta abuela de mallorca que se ha viralizado recientemente.

La usuaria de TikTok @llucibosch compartía la experiencia de su abuela, quién a sus 83 años decidía realizarse un tatuaje en brazo. Aseguraba estar contentísima con la idea. Acuden al salón de tatuaje donde esta abuela se quiere dibujar con tinta permanente un corazón y dos flores, "No me pondría el nombre de ningún novio" afirma entre risas. Finalmente le ponen la plantilla del dibujo y la tatuadora comienza el trabajo "No he notado nada" señala.

Cuando la tatuadora termina el trabajo, esta abuela está encantada con su nuevo dibujo, tanto que hasta se pone a bailar. " A mí me la pela" asegura al final del vídeo.

Algunos comentarios de los usuarios alaban la buena actitud de la abuela "Será la envidia de todas cuando se siente a la fresca" a lo que su nieta ha contestado que "totalmente"