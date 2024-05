La definición de los abuelos que se ha hecho viral y te hará llorar: "Ellos nunca mueren, solo se hacen invisibles"

Los abuelos son una parte fundamental en el crecimiento personal del individuo cuando, sobre todo, son pequeños, además de brindar apoyo a los padres en la crianza del hijo. Por contra, suelen ser los miembros familiares de los que menos tiempo tenemos para disfrutar de su compañía, cariño o sabiduría.

Transmiten una sensación de confort y paz que, aunque ya no estén entre nosotros, nunca desaparecen del todo. Incluso, su recuerdo nos acompaña aunque no les hayamos conocido.

Los abuelos son una figura tan universal que el artista argentino Pablo Novak les ha rendido un homenaje en su programa de Radio Mitre llamado Le doy mi palabra, llenando de emoción y lágrimas a sus oyentes.

Entre sus palabras, destaca la definición que hace de los "abu, nonas, tatas, baba, abue...", a quienes atribuye tareas como "la protección, los traslados, la alimentación, el descanso y hasta las consultas médicas".

"La mayoría de los abuelos sienten adoración por sus nietos. Es fácil ver que las fotos de los hijos van siendo reemplazadas por las de éstos. Con esta señal, los padres descubren dos verdades: que no están solos en la tarea y que han entrado en su madurez", asegura el actor, que señaló que estas líneas las pronunció su padre antes que él.

"El abuelazgo constituye una forma contundente de comprender el paso del tiempo. De aceptar la edad y la esperable vejez. Lejos de apenarse, sienten al mismo tiempo otra certeza que supera a las anteriores: los nietos significan que es posible la inmortalidad", apunta, ya que "al ampliar la familia, prolongan sus rasgos, sus gestos, extienden la vida. La batalla contra la finitud no está perdida".

"Los abuelos miran diferente. Como suelen no ver bien, usan los ojos para otras cosas: para opinar, por ejemplo, o para recordar. Como siempre están pensando en algo, se les humedece la mirada. A veces tienen miedo de no poder decir todo lo que quieren", continuó.

Abuelo y nieto | Freepik

"Aprendieron que un abrazo enseña más que toda una biblioteca. Los abuelos tienen el tiempo que se les perdió a los padres. De alguna manera pudieron recuperarlo. Leen libros sin apuro o cuentan historias de cuando ellos eran chicos. Los abuelos construyen infancias en silencio. Son cómplices de secretos. Malcrían profesionalmente porque no tienen que dar cuenta a nadie de sus actos. Consideran con autoridad que la memoria es la capacidad de olvidar algunas cosas. Por eso no recuerdan que las mismas gracias que hacen sus nietos, las hicieron sus hijos, pero entonces no las veían de tan preocupados que estaban por educarlos".

"Algunos todavía saben jugar a cosas que no se enchufan. Son personas expertas en disolver angustias cuando, por una discusión de los padres, el niño siente que el mundo se derrumba. La comida que ellos sirven es la más rica, incluso la comprada. Los abuelos huelen siempre a abuelo y no es por el perfume que usan. Ellos son así. Recordamos su aroma para siempre".

"Los chicos que tienen abuelos están mucho más cerca de la felicidad. Los que los tienen lejos, deberían procurarse uno. Siempre hay buena gente disponible. Finalmente y para que sepan los descreídos los abuelos nunca mueren solo se hacen invisibles", finalizó su conmovedora carta abierta.