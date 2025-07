El bonito recuerdo que ha dejado un abuelo a su nieta tras fallecer

El influencer de redes sociales con más de 4,3 millones de seguidores en Instagram Ceciarmy ha compartido una tierna historia a través de un post sobre la original idea que tuvo un hombre para dejar un bonito regalo a su nieta antes de morir.

Paco y Julia, tenían una muy buena relación entre abuelo y nieta, tal y como ella misma contaba en sus redes sociales cuando le dedicó unas palabras de despedida tras su fallecimiento. "Me ha tocado despedir a una de las personas más importantes de mi vida, solo puedo agradecerte todo eso q has hecho por mi. Gracias por tus consejos, por escucharme, por estar para nosotros siempre y por ser como siempre has sido. Eras una persona fuerte, trabajadora y sobre todo con un corazón que no te cabía en el pecho. Te quiero mucho abuelo, descansa en paz como te mereces".

Esta relación era muy especial para Paco también que decidió tener también un bonito gesto con su nieta, para que ella pudiera recordarlo siempre, así que utilizó una de sus camisas para convertirla en un bonito osito de peluche.

"Una vez fui una camisa. Ahora es tu oso. Abrazame y estaré a tu lado. Abuelo Paco" reza el mensaje detrás del osito de peluche. Un gesto que ha enternecido a las redes sociales.