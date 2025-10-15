OCU denuncia que el precio del café se ha disparado un 136% en los últimos cuatro años

La OCU ha denunciado que el precio del café se ha disparado un 136% en los últimos cuatro años, una subida que se ha dejado notar tanto en la cesta de la compra como en bares y restaurantes, según informa en un comunicado.

En concreto, el análisis muestra que en 2021 los 250 gramos del café molido mezcla más barato del súper costaban 1,22 euros, mientras que cuatro años más tarde, su precio medio se ha disparado hasta los 2,86 euros, lo que supone un incremento acumulado del 136%.

De esta forma, el precio del Nescafé descafeinado soluble se ha incrementado en un 27,7%, mientras que las cápsulas Dolce Gusto Espresso Intenso, 16,7% más. Por su parte, cafés molidos de marcas como Candelas, Toscaf, La Estrella, Carrefour, Auchan o Marcilla han duplicado su precio en menos de tres años.

Una subida del café que no sólo ocurre en España, ya que también se está produciendo en otros mercados internacionales como Estados Unidos y otros países, donde se ha dado una evolución parecida con una fuerte subida entre 2021 y 2022, ligera corrección en 2023 y un nuevo repunte desde mediados de 2024.