Serrat: "Me he retirado de subir a los escenarios, no de cantar ni de estar vivo"

El cantautor Joan Manuel Serrat ha asegurado este martes que retirarse de los escenarios fue una buena y reflexionada decisión, pero ha dicho: "Me he retirado de subir a los escenarios, no de cantar ni de estar vivo ni de participar de las cosas. Si en algún momento quisiera volver a cantar, lo haría tranquilamente".

"Si tuviera ganas de hacerlo, profesionalmente, volvería a subir a los escenarios. Si me quitara el sueño, volvería a cantar", ha dicho en su discurso como invitado de honor de la Festa de Santa Eulàlia del Gremi de Restauració de Barcelona, tras presentarle la cantante y actriz Lolita Flores e intervenir el alcalde, Jaume Collboni.

Durante el homenaje en la sala barcelonesa La Paloma, Serrat ha acabado cantando junto a Miguel Poveda fragmentos de su canción 'El meu carrer' en un momento en que Poveda ha bajado a la platea.

Ha dicho que la industria musical no le ha cerrado las puertas, pero que le ha decepcionado y no la entiende, y no sabe qué camino podría recorrer en la actualidad su forma de hacer dentro de la industria existente.

En su discurso como invitado de honor del Gremi de Restauració, ha recordado dos "experiencias fallidas" en el mundo de la restauración, pero ha dicho que los fracasos también enseñan y que es un sector que soporta los embates de la fortuna.

"No soy productor ni elaborador. Soy consumidor y lo hago muy bien", ha dicho Serrat, que se ha declarado experto en huevos fritos y bocadillos de mejillones en escabeche, y ha repasado algunos de sus restaurantes favoritos de Barcelona y ha recordado a cocineros como Fermí Puig y Santi Santamaria.

Jaume Collboni: "Eres muy grande"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, le ha agradecido que se deje hacer este homenaje por el Gremi de Restauració: "La ciudad te haría 1.000 como este. Eres muy grande".

Ha recordado que Serrat volvió a subirse a los escenarios por el concierto por los damnificados de la Dana que se celebró en el Palau Sant Jordi de Barcelona en noviembre, y le ha agradecido su solidaridad y aparcar su retiro de los escenarios.

Lolita: Referente y "hermano mayor"

Lolita Flores ha asegurado que es uno de los poetas de este siglo, que con él aprendió sobre la vida y la música, y que para ella es "un referente y un hermano mayor".

Ha explicado que cuando Joan Ollé le ofreció el papel en la versión castellana de 'La plaça del Diamant', Serrat le llamó y le dijo que no se lo pensara: "Mi vida cambió, dejé la música y empecé a hacer teatro gracias a Serrat".

Lolita ha dicho que no sabe si volverá a cantar en los escenarios porque la industria musical le quitó las ganas y le cerró las puertas, las mismas que le abrió el teatro y las series: "Ahora sigo haciendo teatro, no canto".

La Festa de Santa Eulàlia ha reunido en La Paloma a unas 700 personas, entre las que se encontraba el expresidente de la Generalitat José Montilla, representantes de los grupos municipales de Barcelona y personalidades del mundo social y cultural barcelonés.