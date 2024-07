Jordi Pujol, en el funeral de Marta Ferrusola: "Lo he hecho tan bien como he sabido"

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se ha despedido este miércoles de su esposa, Marta Ferrusola, con unas palabras en su funeral: "No estoy contento conmigo mismo, pero lo he hecho tan bien como he sabido y estoy seguro de que ella lo ha hecho más bien que yo".



"No haré un buen discurso porque estoy condicionado y no puedo. Os digo cosas tan sencillas como que he querido a mi mujer", ha asegurado Pujol al final de la misa en recuerdo a Ferrusola, fallecida el martes a los 89 años, y de la que Pujol ha dicho que ha tenido una vida marcada por dos ideas fundamentales, su amor a Cataluña y su fe cristiana.



El funeral de Marta Ferrusola ha congregado a alrededor de 500 personas en el tanatorio de Sant Gervasi, en Barcelona, en una misa que ha durado algo más de una hora y en la que han tomado la palabra los nietos del matrimonio, además del propio expresident, al final del mismo.



"Hemos llegado al final de nuestra carrera, ella del todo, y yo casi. Seguro que ha llegado con plenitud. Yo no estoy seguro de mí mismo, pero pienso y espero que ella, desde allí arriba, pueda seguir velando por mí, me podrá ayudar", ha subrayado Pujol que, a lo largo del discurso, ha hecho referencia a sus "imperfecciones" e "infidelidades" que Ferrusola le ha ayudado a "superar".



En esta línea, ha dicho: "Respecto a Marta estoy tranquilo, estoy más tranquilo respecto a Marta que a mí mismo", ha asegurado Pujol, que ha dicho que no sabe si ha logrado ejercer su fe "en consecuencia plena".



Además de miembros de la familia, al funeral de Ferrusola han asistido el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el presidente del Parlament, Josep Rull, los exconsellers Joaquim Forn, Jaume Giró, Joan Vallvé y Violant Cervera, entre otros, además del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, o figuras del mundo de la cultura como el editor Eliseu Climent.



En representación del Govern han asistido el conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, y el secretario de Govern, Xavier Bernadí.



También se han dejado ver numerosos cuadros y diputados de JxCat, como Isidre Gavín o los dirigentes de Demòcrates de Catalunya Antoni Castellà y Titon Laïlla.