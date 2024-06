Dick Van Dyke revela el secreto de su longevidad a los 98 años y que no piensa jubilarse tras ganar un Emmy

El actor y comediante Dick Van Dyke, conocido por haber hecho títulos como Mary Poppins o Se ha escrito un crimen, ha hecho historia al ganar con 98 añosel premio Daytime Emmy 2024 como actor invitado en la serie Days of Our Lives. Ha sido, de esta manera, el nominado más longevo en la historia de los premios, celebrados este fin de semana en Los Ángeles.

"No me puedo creer esto. Me siento como si fuera un espía del bando de la televisión de la noche. Soy el hombre más mayor nominado en la historia. No me lo creo. He estado haciendo papeles de hombres mayores toda mi vida. Si hubiera sabido que iba a vivir tanto, me hubiera cuidado más", ha bromeado Van Dyke tras recoger su galardón.

"¿De verdad soy el más mayor? No sabía que lo era. Qué mala suerte. Creo que soy el último de mi generación. Tengo 98 años. Guardo casi todas mis canicas. No recuerdo lo que desayuné", añade el veterano con humor.

Dick Van Dyke y Julie Andrews en 'Mary Poppins'. | Disney

Además, ha elogiado al elenco de Days of Our Lives: "Me habéis tratado muy bien. Me lo he pasado genial. No es trabajo, es ocio. Los actores aquí tienen suerte, y yo me lo he pasado muy bien", ha asegurado Van Dyke en relación con el reparto de la serie.

Van Dyke ganó la nominación frente a otras caras conocidas como Linden Ashby (con The Young and the Restless), Ashley Jones (con The Bold and the Beautiful), Guy Pearce (con General hospital) o Alley Mills (con Neighbours).

Pero, ¿cuál es su truco para alcanzar una vida tan longeva? El actor ha confirmado a Entertainment Tonight que continúa haciendo ejercicio tres veces a la semana.

"Sí, voy al gimnasio. Para alcanzar una vida longeva, es lo que hago. Se lo recomiendo a todo el mundo, esa es mi arma secreta". De hecho, Van Dyke reconoce que le queda solo el Oscar para conseguir el estatus de EGOT (ganar un Emmy, Grammy, Oscar y Tony); y está convencido de poder llegar a conseguirlo.

"¡Sí! Dadme una oportunidad. Espero que no sea póstumo", ha bromeado el actor, entre risas.

El comediante lleva más de 70 años en el mundo de Hollywood. Las series y películas que más le han llevado a la fama son Mary Poppins, El Show de Dick Van Dyke o Diagnosis: Murder, entre otros.

De hecho, el especial de cumpleaños de la cadena de televisión CBS va a regresar hasta el set de El Show de Dick Van Dyke. Además, incluirán imágenes de archivo para hacer hincapié en toda su carrera artística. Pese a que sean muchos años los que lleve en el mundo del cine, su éxito parece mantenerse a lo largo de los últimos tiempos.