Los abuelos, el recurso imprescindible para conciliar cuando acaba el cole

La encuesta del pasado mes de marzo realizada por el CIS sobre el edadismo, señalaba que los abuelos tenían un papel crucial en el cuidado de sus nietos ya que según los datos de los encuestados el 46,7% mayores de 65 años afirmaban hacerse cargo de sus nietos en más de una ocasión.

Esta realidad se vuelve incluso más complicada cuando acaba el colegio. Los padres siguen trabajando hasta las vacaciones pero los niños necesitan un cuidado mientras no están los padres. Este cuidador en la mayoría de las ocasiones son los abuelos. Que a veces se vuelven en la única manera de poder conciliar el trabajo y la vida familiar sin que suponga un enorme gasto.

Es verdad que actualmente se ofertan muchos campamentos de verano que además de entretener a los pequeños sirven como herramienta de conciliación para los padres, no obstante, algunos de estos campamentos puede suponer un serio desembolso económico y algunas familias no se lo pueden permitir. Según informaba Europa Press, los campamentos de verano son un gasto por hijo del 2,5% del presupuesto familiar que un tercio de hogares no puede permitirse. Datos obtenidos a través del informe Campamentos de verano en España de EAE Business School, que señalaba cuyo gasto medio por hijo podía oscilar entre los 200 y los 2.000 euros.

Aun así, dos de cada tres familias decidieron utilizar los campamentos de verano como medio de conciliación, el 50% de las familias considera esta herramienta clave para poder compaginar el trabajo y la familia durante el verano.

Además de los campamentos, muchas mujeres optan por solicitar una excedencia laboral que según datos de Europa Press son más de 22.000 cada verano y el 90% solicitadas por mujeres. Sin embargo, la opción por la que la mayoría de las familias se decanta en la mayoría de los casos son familiares y sobre todo, abuelos, según la Asociación por la Conciliación Yo no renuncio, 7 de cada 10 familias recurren a las abuelas y abuelos para poder conciliar.