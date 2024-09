La nueva píldora 3 en 1 de baja dosis para la tensión arterial que supera con creces el tratamiento estándar

Una nueva investigación muestra que un plan de tratamiento basado en una novedosa combinación de dosis bajas de tres fármacos antihipertensivos en un único comprimido, conocido como GMRx2, resulta a un plan de tratamiento estándar de alta calidad para reducir la presión arterial en pacientes con hipertensión no controlada.

Los resultados del ensayo 'deliVERy of Optimal blood pressure coNtrol in afrICA (VERONICA)-Nigeria', dirigido por The George Institute for Global Health, en Australia, y presentado en el Congreso 2024 de la Sociedad Europea de Cardiología, se han publicado simultáneamente en el 'Journal of the American Medical Association' (JAMA).

El plan de tratamiento GMRx2 consistía en tomar una vez al día un comprimido que contenía telmisartán, amlodipino e indapamida a un cuarto, la mitad o la dosis estándar. El plan de tratamiento estándar recomendado por el Ministerio de Sanidad nigeriano comenzaba con monoterapia, seguida de terapia combinada doble y triple, y era típico de las directrices sobre hipertensión de muchos países.

Después de 6 meses de tratamiento, la presión arterial sistólica en el domicilio era 31 mmHg más baja en el grupo GMRx2 en comparación con 26 mmHg más baja con la atención estándar; la diferencia de 5,8 mmHg fue altamente significativa desde el punto de vista clínico y estadístico.

Las pruebas existentes demuestran que por cada 5 mmHg de reducción de la presión arterial sistólica se produce una reducción del 10% de los episodios cardiovasculares graves, como el ictus, el infarto de miocardio y la insuficiencia cardiaca.

Al cabo de sólo un mes, el 81% de los participantes del grupo GMRx2 logró controlar la presión arterial medida clínicamente, frente al 55% con la atención estándar. Esta mejora se mantuvo a los seis meses, con un 82% de control, frente al 72% de la atención estándar. La tolerabilidad de ambos planes de tratamiento fue buena y no hubo abandonos debidos a acontecimientos adversos.

El profesor Dike Ojji, jefe de la Unidad de Investigación Cardiovascular de la Universidad de Abuja (Nigeria) e investigador principal del estudio, asegura que "la píldora triple siguió produciendo reducciones clínicamente significativas de la presión arterial en comparación con la atención estándar, incluso cuando ésta seguía de cerca las directrices actuales e implicaba más visitas clínicas. En los países de renta baja, menos de una de cada cuatro personas tratadas consigue controlar la presión arterial, y en los de renta alta sólo entre el 50% y el 70%, por lo que ver tasas superiores al 80% en sólo un mes es impresionante", resalta.

Se calcula que más de mil millones de adultos padecen hipertensión en todo el mundo, y dos tercios de ellos viven en países de renta baja y media. La hipertensión es el principal factor de riesgo de mortalidad, responsable de 10,8 millones de muertes al año.

Por ello, se espera que este nuevo tratamiento pueda tener un gran impacto en la reducción de las tasas de enfermedades cardiovasculares, sobre todo en los países con mayor carga. GMRx2 es el principal candidato a fármaco de George Medicines, una empresa biofarmacéutica en fase avanzada que aborda importantes necesidades no cubiertas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas, creada para comercializar la investigación del Instituto George para la Salud Mundial. A principios de este mes, GMRx2 fue presentado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de la hipertensión.

En el congreso también se presentaron datos de fase III de otros dos ensayos GMRx2, que mostraron una buena tolerabilidad y reducciones clínicamente relevantes de la presión arterial en comparación con el placebo y la terapia combinada dual.

El profesor Anthony Rodgers, Senior Professorial Fellow de The George Institute y Chief Medical Officer de George Medicines, ha recordado que "existe un objetivo mundial de alcanzar el 80% de control de la presión arterial entre las personas tratadas, pero ningún país lo ha logrado aún. Con el ensayo VERONICA, hemos demostrado el potencial de esta novedosa estrategia para alcanzar este ambicioso objetivo. Ha habido poca innovación en este campo, por lo que es gratificante ver que muchos años de investigación del Instituto George culminan en un tratamiento novedoso que utiliza medicamentos establecidos para abordar una necesidad no cubierta", concluye.