"Las mejores animadoras" una deportista recibe una cálida sesión de ánimo de unas señoras mayores

La influencer Noheafit es una creadora de contenido en redes sociales donde suele compartir rutinas de entrenamiento en su perfil de Instagram, hace ahora una semana más o menos decidió compartir con sus seguidores un tierno momento que vivió con un par de señoras mayores que paseaban cerca de donde ella realizaba su entrenamiento.

Algunos de los entrenamientos que realiza noheafit es saltar con una comba, sin embargo, en esta ocasión mientras se dispone a saltar con la cuerda llama la atención de dos señoras mayores que paseaban cerca de ella. En cuanto ven que empieza a realizar saltos instintivamente empiezan a animarla "¡Vaaaaamos!" y casi enseguida comienzan a cantar una canción, probablemente alguna de su infancia de cuando ellas mismas jugaban a saltar a la comba, mientras una canta, la otra comienza a dar palmas. Siguen animándola entre vítores y aplausos mientras Noheafit sigue saltando. Al final una de ellas, quién Noheafit identifica como Vicenta se acerca a ella para cantarle la canción más de cerca. Tras esta interacción Noheafi no puede evitar acudir junto a Vicenta y darle un abrazo "Me acaban de alegrar la tarde" señalaba en el vídeo.

Junto a la publicación de Instagram, esta influencer señalaba que siente afortunada de poder vivir estos "MOMENTAZOS", destacando que ser amable no cuesta nada.

Sin embargo, no es la primera interacción que esta creadora de contenidos digitales realiza con algunas de sus vecinas más mayores del barrio. Hace unos meses su vecina Inocencia se volvió de lo más viral tras compartir su interacción juntas y una interesante reflexión "Entre otras cosas, este año me he vuelto más amable y abierta con las personas mayores. Si no hubiera hecho este cambio, no hubiera conocido a mi fichaje del año: Mi amiga Inocencia" destacaba en el post.