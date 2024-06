El gesto de Manuel Carrasco al tocar para 15 personas mayores en un pueblo de Zamora: "Sé lo que es no estar en el mapa"

Este sábado 29 de junio, Manuel Carrasco cerrará su gira Corazón y Flecha, con su Última Flecha, la última parada de esta aventura musical y lo hará nada menos que ante 65.000 almas que se reunirán en el Santiago Bernabéu para disfrutar de su música. Sin embargo, antes del evento el cantante ha querido compartir algo muy especial, "De Flechas a La Última Flecha" y es que el artista ha decidido realizar una pequeña parada antes de su gran concierto y se ha dirigido hasta Zamora, hasta el pueblo de Flechas uno de los menos habitados de España. Allí ante un pequeño público de no más de 15 de personas mayores ha realizado uno de sus conciertos más entrañables.

"Sé lo que es no estar en el mapa, sé lo que es ser de un sitio sencillo y a pesar de eso haber logrado lo que muchos llaman éxito." Empezaba diciendo Carrasco en el vídeo que ha compartido a través de su canal de Youtube "Pero precisamente por eso hoy quería cantarle a ustedes, para no olvidarme de los más importante, justo de ustedes, que no salen en televisión, que no ocupan el debate público, que no tienen a miles de personas defendiéndoles por las redes con hastag, aquí va mi granito de arena para visibilizar una realidad que olvida a nuestros mayores porque es importante recordad de dónde venimos".

De esta forma Carrasco se adentraba en el pueblo de Flechas y ofrecía uno de sus conciertos más íntimos.