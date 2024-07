La emotiva reacción Miley Cyrus ante un grupo de personas mayores que cantan a coro una de sus canciones

Miley Cyrus tiene una carrera meteórica a sus 31 años y aunque comenzó como actriz infantil al final ha explotado más su talento como cantante definiendo definitivamente su carrera, además de apostar por varios géneros musicales desde el pop, el rock o hasta el country. A lo largo de su carrera ha dejado impronta con temas como Wrecking Ball (2013) o la más reciente Flowers del álbum Endless Summer Vacation que la artista lanzó en 2023.

Otra de las populares canciones de ese álbum es el tema Used to be Young (Solía ser joven) una emotiva canción que habla de la ruptura entre una pareja, señalando como habían cambiado con el paso del tiempo.

Un coro australiano compuesto principalmente por personas mayores grababa un Tiktok cantando un fragmento de esta canción. Cuando Miley ha visto el vídeo ha reaccionado con unas emotivas palabras hacia el coro.

"Vosotros todos aún sois preciosos. Este vídeo ha animado mi corazón. Un momento como este es el porqué escribir U2BY (Used to be Young)! La juventud física se va pero el alma puede ser joven para siempre! Os quiero! Gracias por hacer mi día!" destacaba la artista en redes sociales.