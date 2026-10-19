Rescatar el plan de pensiones puede suspender el subsidio para mayores de 52 años: lo que dice el SEPE

Muchos trabajadores optan por cubrirse de forma adicional antes de la jubilación contratando un plan de pensiones, al que hacen aportaciones durante varios años. El dinero acumulado puede rescatarse antes del plazo o en la fecha acordada, pero hacerlo tiene consecuencias. Esos efectos se dejan sentir incluso en situaciones como la del cobro del subsidio por desempleo para mayores de 52 años: quien rescata un plan de pensiones mientras percibe esta ayuda puede arriesgarse a perderla si el dinero obtenido es elevado.

Por qué afecta al subsidio

Fernando Maján, asesor de la subdirección de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha explicado en declaraciones al programa "Madrid Trabaja", de Telemadrid, que el rescate de un plan de pensiones influye en el cobro del subsidio para mayores de 52 años porque puede suponer el incumplimiento del requisito de carencia de rentas.

Según detalla, este rescate se considera una ganancia patrimonial a efectos de la percepción del subsidio y, por tanto, esas ganancias no pueden superar el 75 % del salario mínimo interprofesional (SMI), una cifra que en 2026 equivale a 915,75 euros mensuales.

Primer paso: comunicar el rescate al SEPE

Lo primero que debe hacer la persona que vaya a rescatar el plan es comunicárselo al SEPE, que realizará los cálculos necesarios para saber si se ha incumplido el requisito de rentas. Maján precisa que lo que examinará el organismo no es todo el dinero rescatado, sino las ganancias obtenidas con el rescate, para comprobar si cumplen el límite mensual de rentas.

Esas ganancias no se aplican de forma total, sino que se prorratean a lo largo de los 12 meses del año. El asesor del SEPE confirma que, en el momento del rescate, el SEPE tendrá en cuenta las cuantías, los beneficios y las ganancias obtenidas para prorratearlas entre todos los meses. Maján resume las consecuencias: si se excede el 75 % del salario mínimo, el subsidio se suspenderá durante un mes, y si no se excede, la persona podrá seguir cobrándolo.