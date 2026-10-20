La lista de espera de la dependencia cae un 16,6% en un año, hasta las 236.736 personas

Un total de 236.736 personas se encuentran a la espera de la dependencia en España, un 16,6% menos que hace un año, cuando eran 284.020, según el cálculo realizado por Europa Press a partir de los datos publicados este lunes por el Imserso.

De ellas, 134.734 personas llevan más de seis meses esperando (el plazo máximo legal) --lo que el Gobierno considera 'lista de espera oficial'-- y 76.781, menos de seis meses. A ellas, hay que sumar 25.221 casos en los que el motivo de encontrarse a la espera de la dependencia no es imputable a la Administración.

Así se desprende del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), presentado este lunes en una rueda de prensa, en la que han participado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Teniendo en cuenta el número total (más de 6 meses y menos de 6 meses), a 30 de septiembre de 2026, 85.976 estaban pendientes de la resolución de grado; 117.017 estaban a la espera de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA) y 33.743 tenían la resolución del PIA y estaban pendientes de que la prestación se hiciera efectiva.

El Gobierno quiere elimiar las listas de espera para 2028

Si se tiene en cuenta solo a las personas que llevan 6 meses o más tiempo esperando, la lista de espera alcanza su "mínimo histórico", tal y como ha destacado el Ministerio de Derechos Sociales, con una reducción del 5,7% en el último trimestre y de un 22,7% en el último año, esto es, 39.672 personas menos respecto a septiembre de 2025.

Atendiendo a estos datos, desde 2021, la lista de espera se habría reducido en más de un 56,7%, y el objetivo del ministro Bustinduy es que las listas de espera "desaparezcan en 2028", una de las metas a la que debe destinarse, según ha recordado, la financiación extraordinaria para la dependencia que ya está transfiriendo el Gobierno a las comunidades autónomas, junto con la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector.

Asimismo, el panel muestra que el tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación desciende en 21 días durante este último trimestre, y en 48 días en lo que va de año, situándose en 293 días. "Son casi dos meses menos de espera que hace un año. Sin embargo, 293 días son casi 10 meses y este es uno de los principales retos del sistema", ha advertido la secretaria de Estado.

Además, de los datos se desprende que, durante el tercer trimestre del año, el número de personas con prestación efectiva ha crecido un 2,4%, sumándose 41.573 nuevos beneficiarios, hasta alcanzar un nuevo "máximo histórico" situándose en 1.748.901 personas.

En términos interanuales, el Ministerio destaca que el número de personas con prestación efectiva se ha incrementado un 11% en un año, con un aumento de 173.219 personas respecto a junio de 2025. Este crecimiento, además, se encuentra por encima del crecimiento de las solicitudes, que es del 6,6%. El número total de solicitudes ha ascendido hasta 2.421.624.