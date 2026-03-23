La aplicación Importass de la Seguridad Social supera los dos millones de descargas desde su lanzamiento

La aplicación Importass, impulsada por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha superado los dos millones de descargas en dispositivos móviles, alcanzando un total de 2.065.163 hasta el pasado 14 de marzo, lo que consolida esta herramienta como uno de los "principales canales digitales" para consultar información y realizar trámites sin necesidad de desplazamientos.

Según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado, la app permite a los ciudadanos acceder a múltiples gestiones, entre ellas la consulta del informe de vida laboral, el número de la Seguridad Social o la revisión de deudas y pagos, además de la obtención de justificantes.

Asimismo, los usuarios pueden realizar trámites vinculados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), como altas, bajas, modificaciones o simulaciones de cuotas, así como gestionar el alta de empleados en el Sistema Especial de Empleados del Hogar o actualizar datos personales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que Importass "es una muestra de nuestro compromiso con los ciudadanos", al tiempo que ha destacado que la herramienta "facilita los trámites, evita desplazamientos innecesarios y es totalmente segura".

Entre las funcionalidades de la aplicación figuran la recepción de avisos personalizados, notificaciones push y la posibilidad de descargar documentos para su consulta sin conexión a Internet.

Desde su lanzamiento en septiembre de 2024, la app ha incorporado mejoras continuas basadas en la experiencia de usuario. La última de ellas es la nueva sección 'Tus solicitudes', que permite consultar el estado de los trámites realizados con la TGSS, tanto con identificación digital como mediante sistemas alternativos como el envío de una autofoto.

Además, esta funcionalidad facilita la aportación de documentación adicional de forma más ágil, lo que contribuye a acelerar la gestión de expedientes. Esta opción también está disponible en la versión web del portal Importass, dentro del apartado 'Tus expedientes y solicitudes'.

Entre los principales servicios que ofrece la aplicación se incluyen también gestiones específicas para colectivos como alumnos en prácticas y artistas, así como herramientas relacionadas con la regularización anual de cuotas de autónomos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.