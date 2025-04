¿Qué es el testamento vital?

Hemos hablado en numerosas ocasiones sobre los tipos de testamentos o la importancia de hacer un testamento, sin embargo hoy te contamos en qué consiste el llamado testamento vital o también conocido como voluntades anticipadas, entre otros nombres.

Este tipo de testamento son una especie de instrucciones referente a la salud del testador, que estando en plenas capacidades toma antes de que por diferentes situaciones pueda sufrir un deterioro físico o mental irreversible. De esta forma puede comunicar sus pensamientos en lo referente a tratamientos médicos o cuidados con respecto a su salud.

En este aspecto no estamos hablando de herencia o bienes sino de actuaciones a realizar si la persona no puede decidir por sí misma, desde la donación de órganos, no prolongar artificialmente la vida o hasta si se tiene claro el tipo de entierro o funeral que desea o si prefiere la incineración. Son decisiones muy importantes que solo se aplican en casos de extrema gravedad y certificadas por especialistas.

Por este mismo motivo es importante que haya al menos una o varias personas designadas que garanticen el cumplimiento de estas últimas voluntades. Lo ideal para también para garantizar estos deseos es presentar un escrito ante notario.