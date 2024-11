LEVEL UP, la iniciativa contra la desinformación dirigida a personas mayores

LEVEL UP: Levelling Up Media Literacy Education for Older Europeans through Gamification es un nuevo proyecto financiado por la Unión Europea que a través de un videojuego busca desarrollar la capacidad de los mayores de 60 para navegar por Internet con confianza y aprendiendo a diferenciar contenidos confiables de los engañosos.

Este proyecto estará disponible en español, inglés, checo y búlgaro y además del videojuego que consta de 5 niveles también habrá otras herramientas digitales y temáticas como desinformación general, inteligencia artificial, teorías conspirativas, estafas y cuestiones sobre el clima, la cienca o la salud.

En España el proyecto comenzó el pasado 1 de noviembre y está previsto que dure hasta el 31 de octubre de 2026. Está liderado por Fundación Maldita.es junto a otras entidades como la Fundación HelpAge International, la Universidad Complutense de Madrid, la Coalición para la Alfabetización Mediática (en Bulgaria) y Transitons (República Checa).

350 personas y más de 150 profesionales testearán LEVEL UP