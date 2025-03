Una mujer celebra su 105 cumpleaños con una 'rave' en su residencia: "Siempre me ha gustado bailar"

Existen muchas formas de celebrar los cumpleaños. Por un lado están los que les gusta organizar fiestas multitudinarias, mientras que otros optan por una opción algo más íntima y casera.

De hecho, cuando se va envejeciendo, se suele preferir un plan sencillo rodeados de nuestros seres queridos. No obstante hay quienes no han perdido ese espíritu fiestero y demuestran que aún tienen mucho ritmo en su interior, como podemos ver en las discotecas para las personas mayores.

Así, una mujer británica se ha hecho viral después de celebrar su 105 cumpleaños con una rave en su residencia de ancianos.

"Estamos de fiesta. Siempre me ha gustado bailar. Lo estoy disfrutando, cada minuto", ha declarado Hilda Jackson a la BBC Radio 2 tras celebrar su cumpleaños con un DJ, pintura ultravioleta y barras luminosas en una fiesta de temática electrónica.

La mujer británica ha soplado las velas en su residencia de Derbyshire y expresó su alegría por las docenas de tarjetas de felicitaciones que le han llegado, incluida una de la Familia Real británica: "Fue una sorpresa absoluta. Nunca pensé que algún día recibiría esa tarjeta".

Hilda, que nació cuando entraba en vigor la Ley Seca en Estados Unidos, añadió que "nunca pensé que llegaría a esta edad pero afortunadamente estoy aquí y estoy agradecida por ello".

"Voy a ser sincera. No tengo ningún secreto. Sigo adelante mientras puedo y aprovecho el día tal como viene", confesó la mujer al ser preguntada sobre su secreto para longevidad.

"He tenido mucha suerte con mi salud, y eso es muy importante. No he abusado de mí misma. Bebo y me encanta beber, pero eso es todo. Me encanta el baile de salón. Voy dos veces por semana. Todavía estoy bailando", añadió a The Guardian.