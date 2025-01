En qué situación se encuentra MUFACE: ¿Que ocurrirá con sus usuarios?

El próximo 27 de enero termina el proceso de licitación para la renovación del convenio de cobertura sanitaria de un millón y medio de funcionarios y familiares acogidos a Muface, mientras aumenta la incertidumbre sobre la continuidad de la asistencia médica a este colectivo profesional y social.

Todo comenzó cuando el Gobierno propuso hace unos meses una subida de la prima del 14% para los próximos dos años. Esta cifra es inferior a la subida del 24% que pretendía Muface y muy inferior al incremento del 40% que pedían las aseguradoras.

Tal y como está actualmente la situación de Muface suponía para las aseguradoras unas pérdidas millonarias de unos 200 millones al para ser exactos, por lo que la subida del 14% por parte del Gobierno era insuficiente.

Adeslas, Asisa y DKV eran las principales aseguradoras que tenían la licitación sobre la asistencia sanitaria a los funcionarios mutualistas de Muface. Adeslas se retiró definitivamente y no estará en la nueva licitación, DKV también anunció su retirada dejando solo a Asisa como la única aseguradora para el millón y medio de usuarios de Muface.

Tras el fracaso de la primera licitación, el Gobierno se ha replanteado una nueva y ha propuesto que el nuevo concierto de Muface para los años 2025, 2026 y 2027 se suba la prima hasta el 33,5%, pasando de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027. Asisa estaría estudiando la situación para decidir si se presenta o no ante esta nueva situación. DKV y Adeslas por su parte ya han asegurado que no se presentarán porque aseguran que seguirían en pérdidas a pesar de haber mejorado las condiciones.

No obstante, si finalmente no se llega a un acuerdo, será la Sanidad Pública la que acogerá nuevamente a los mutualistas. La Ministra de Sanidad Mónica García tranquilizaba a los usuarios señalando que no supondría un problema sin embargo, el concierto de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año, si finalmente desaparece podría suponer un impacto económico para la Sanidad Pública de más de 1.000 millones al tener que absorber a los mutualistas.

Esto ha provocado que varias organizaciones sindicales de trabajadores públicos mutualistas se movilizarán mañana 22 de enero frente a la sede de Muface para pedir una solución a la actual situación del concierto sanitario, que se encuentra aún sin renovar para los años 2025-2027.

"La mala gestión y la falta total de previsión, sumadas al proyecto encabezado por la ministra de Sanidad para hacer desaparecer la mutua, nos han llevado al punto en el que nos encontramos ahora: un abandono de pacientes, algunos de ellos en tratamiento, llevándonos a todos a una dramática situación de incertidumbre". Destacan los sindicatos.