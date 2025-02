Miguel Bosé vuelve a los escenarios "reconstruido" tras "unos años de infierno"

El próximo 27 de febrero Miguel Bosé vuelve a los escenarios con su nueva gira Importante Tour en México, un país en el que vive desde hace siete años, tras "ordenarse" a sí mismo después de "unos años de infierno", según afirmó en entrevista con EFE.

"Estos años han sido un infierno, con todo tipo de problemas; físicos, mentales, emocionales, existenciales, profesionales, y que empezaron por la pandemia", sostuvo el artista nacido en Panamá, que aseguró haberse "reconstruido" tras haber estado ocho años separado de la música.

Un periodo en el que Bosé fue cancelado por parte de su público, debido a sus opiniones en contra de las vacunas y los protocolos de sanidad para prevenir la Covid- 19, unos años que califica como "horrendos para todos" y en los que el creador de clásicos del pop como Súper Superman (1979) aprovechó para "poner pausa" y "ordenarse a sí mismo".

"No hubiese nunca jamás tomado la decisión de volver si no hubiese sentido que estaba todo listo, encajado (...) Tomé una decisión, entre otras, que es que voy a aprender a quererme. Porque no estaba bien, nada. Estaba en una situación de una vida muy desordenada, salvaje. Ya no había diversión, no había estímulo", confiesa a sus 68 años.

Este nuevo Bosé, "reconstruido con las mismas piezas" de ese juguete perdido, volvió a anunciar un nuevo disco que todavía no ha sido lanzado al mercado, además de la ya reconocida serie Bosé Renacido (2023) con la que el cantante se mostró como "un ser solar positivo, luminoso, lleno de fuerza, energía y saludable".

El éxito de Bosé parece no tener vigencia, pues su fama ya está agotando las entradas de esta gira que abre en México y con la que también volverá a Estados Unidos a partir de un estreno en Nueva York en el famoso teatro del Madison Square Garden y, cómo no, a España, país del que "desapareció musicalmente".

La industria ya no respalda

"Los artistas o personas de la calle hoy en día sí tienen bastante con colocar un tema en internet y que les dé likes suficientes para poder publicar el siguiente (...) La gente que hace música hoy es admirable porque no tienen industria que les respalde, están pillados por todos lados, despreciados", radiografía sobre el panorama musical español.

Es el escenario de "polarización" que sufre España lo que no permite a los nuevos referentes culturales comprometerse con lo que sucede en el mundo, por eso afirma "que ni saben lo que es la política".

"Yo estoy convencido de que saben mucho de redes y de likes”, dijo con ironía.

Bosé augura lejanos esos tiempos de la transición democrática de la España de las décadas de 1970 y 1980, donde había "libertad de expresión absoluta", en la que no se concebían censuras, como demuestra Amante bandido (1984), un icono permanente en la expresión de la identidad sexual para la comunidad LGTBI en el país.

Entre sus combates está el de la gestación subrogada, método con el que tuvo varios hijos con su expareja Nacho Palau, quien le demandó por el reconocimiento de la paternidad de sus cuatro hijos.

Sin embargo, a la pregunta de si faltan más símbolos como Bosé este responde: "No sé yo qué decirte chico, falta de todo en este momento".