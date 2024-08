Las inauditas imágenes de un hombre mayor teniendo que arreglar el bordillo para poder pasar con silla de ruedas

Las redes sociales se han convertido en un canal fundamental para denunciar ciertas injusticias sociales. Una vez que conoces los consejos para protegerte en redes sociales, se pueden convertir en un gran aliado para dar a conocer diferentes asuntos que no se deberían aguantar. Hoy te presentamos un caso que ha indignado a gran número de personas y que se ha compartido en Facebook.

Lo que te contamos a continuación ha sucedido en Corrales, una pedanía perteneciente a Aljaraque, un pueblo de Huelva. Un ciudadano de esta localidad, Antonio Sánchez González, ha compartido unas imágenes en su perfil de Facebook en las que se ve a un hombre mayor agachado en el suelo, con guantes y una pala con cemento. En esta publicación se explica que este hombre estaba nivelando el paso de peatones para poder pasarlo con su silla de ruedas. "He visto como un señor de muy avanzada edad provisto de un poco de cemento, una botella de agua, un cubito y un palustre, hacía mezcla y rellenaba el bordillo de la acera del paso de peatones", explica.

"Le dije que eso lo debería hacer el Ayuntamiento de Aljaraque que es al que pertenecemos, que lo dijese y los empleados correspondientes lo harían. Me miró y con palabras temblorosas propias de su avanzada edad me contestó que ya lo había dicho y que le habían atendido muy bien pero que eso no lo podían hacer que se buscase la vida", continúa este texto de Facebook.

Tras esta situación, Antonio recrimina al alcalde que no ayude a este hombre. "Estas pequeñas pero importantes cosas son algunas entre otras las que usted tiene que atender y solucionar", escribe.

Además, otros muchos más usuarios apoyaban esta crítica de Antonio. Algunos escribían "Que poca vergüenza", "Que fuerte me parece" o "Sobran los comentarios...".